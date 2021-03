Covid-19 | Idosos com mais de 70 anos ainda podem ser vacinados na terça (30) e quarta-feira (31)

today29 de março de 2021 remove_red_eye38

A Prefeitura de Guarapari realiza nesta terça-feira (30) e quarta-feira (31), das 8h às 12h, no Complexo Esportivo Maurice Santos, em Muquiçaba, a aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19, aos idosos de mais de 70 anos que ainda não foram imunizados. O serviço será realizado em duas modalidades: livre procura e Drive Thru.

“O objetivo da nova ação é oportunizar ao público acima de 70 anos que ainda não se vacinou, de forma a garantir a imunização deste público antes de avançarmos para a próxima etapa”, comentou Alessandra Albani, Secretária de Saúde.

Os idosos deverão apresentar o CPF, cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência em nome do vacinado ou do responsável.

Segunda dose BUTANTAN

Na ocasião, também será aplicada a segunda dose da vacina BUTANTAN para quem possui o agendamento até o final do mês de março.

Para aplicação da segunda dose, é necessário levar cartão SUS, CPF e cartão de vacinação contra a Covid (entregue no ato da primeira dose).

Seguindo as mais recentes determinações do Governo Estadual quanto a evitar aglomerações, o município ressalta a importância do uso de máscaras e distanciamento nas filas.