Covid-19 | Prefeitura de Guarapari abre agendamento para vacinar idosos de 65 a 69 anos

today1 de abril de 2021 remove_red_eye53

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Guarapari abriu nesta quinta-feira (01) o agendamento da vacinação contra o Covid-19, para os idosos de 65 a 69 anos.

São 288 vagas disponíveis por dia, para esta faixa etária. Para realizar o agendamento basta acessar o link: http://siagen.guarapari.es.gov.br:8080/siagen/public/agendamento_publico.jsf e preencher os campos com as informações solicitadas, além do dia e horário de vacinação.

A vacinação deste agendamento acontecerá na próxima semana, do dia 05 ao dia 10, nos seguintes pontos:

Complexo Esportivo “Maurice Santos”, Muquiçaba – Drive Thru;

Escola Ana Rocha Lyra, Muquiçaba – Idosos Ativos / Sem carro;

Escola Zilnete Pereira Guimarães, Praia do Morro – Idosos Ativos / Sem carro.

No dia da vacinação, os idosos deverão levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema de agendamento (impresso), além de apresentar o CPF, cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.

Seguindo as mais recentes determinações do Governo Estadual quanto a evitar aglomerações, o município ressalta a importância do uso de máscaras e distanciamento nas filas.

O município ressalta que quem não conseguir vaga neste primeiro agendamento não precisa se preocupar pois, a medida que novas doses forem disponibilizadas pelo Governo do Estado, o município realizará novo calendário de agendamento visando atender a todos.