COVID-19 | Prefeitura de Piúma reformula site oficial com dados do Coronavírus

today20 de agosto de 2020 remove_red_eye55

A fim de propagar informação e ater-se ao princípio de transparência pública, entrou no ar na tarde de ontem, 19, o novo layout da Central de Informações da Covid-19 da prefeitura de Piúma.

Os dados oficiais no site da prefeitura passaram a ser mais detalhado, com informações atualizadas diariamente e em tempo real, visando mostrar com mais transparência todas as despesas, ações, aquisições, painéis, contratações, legislação, controle interno, serviços ao cidadão e boletins, de acordo com os princípios constitucionais e as disposições previstas no artigo 4º, § 2º, da Lei 13.979/2020.

Confira no link AQUI e veja o novo visual das informações.