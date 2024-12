CPI Contra os Maus-tratos de Animais atende denúncia no bairro Aparecida, em Cariacica

Equipe agiu rapidamente para atender cão que estava acorrentado até o último elo, com lesões graves

Na tarde desta terça-feira (03/12), a CPI Contra os Maus-tratos da Assembleia Legislativa, cuja presidente é a deputada estadual Janete de Sá, atendeu uma denúncia na Travessa Santo Agostinho, no bairro Aparecida, no município de Cariacica.

Um cachorro (macho) estava sendo mantido acorrentado pelo tutor, até o último elo, provocando lesões graves no pescoço do animal.

A CPI agiu rapidamente e foi até o local atender a denúncia, com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cariacica e também da Comissão de Bem-estar Animal do município.

O tutor não estava na residência e a CPI foi recebida pelo filho, que permitiu a entrada da equipe e também da Comissão de Bem-estar Animal de Cariacica.

Além do cachorro macho acorrentado havia uma fêmea na casa. Ambos com água para beber, porém sem a presença de ração nos potes. Além disso, a CPI dos maus-tratos verificou que os dois estavam com baixo SCORE corporal (abaixo do peso ideal).

Com o apoio da Guarda Municipal e da Coordenação de Bem-estar Animal, os animais (um aparentemente Pitbull e outro sem raça definida) foram recolhidos pela Clínica Veterinária Rancho Bela Vista para microchipagem, tratamento e posterior adoção responsável.

Por não se encontrar no local, a CPI lavrou o boletim para que o tutor responda pelo crime de maus-tratos.