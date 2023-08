CPI da Assembleia Legislativa fiscaliza zoológico em Marechal Floriano

A CPI dos Maus-Tratos contra os Animais da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES) fez uma vistoria no zoológico de Marechal Floriano na manhã da última quinta-feira, dia 24 agosto, com o intuito de verificar o local onde uma onça abocanhou o filhote de outra assim que nasceu.

A onça que teve o filhote já está em um ambiente separado dos outros animais, amamentando e cuidado da cria.

Os responsáveis pelo zoológico afirmaram que não foi identificado que a onça estava gestante, por isso não separou o animal dos outros.

“Houve um descuido, mas por sorte o filhote parece estar bem. Nossa equipe já solicitou ao zoológico documentos como licença, alvará, a planta do local, para saber se a metragem está adequada para as onças, além de mais informações sobre os cuidados médicos-veterinários e a quantidade de animais por espécie”, afirma a deputada Janete de Sá, presidente da CPI de Maus-Tratos contra os animais.

A diligência foi feita junto com o Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Ambiental e secretaria de meio ambiente de Marechal Floriano.

A cena do filhote nascendo e, logo em seguida, sendo abocanhado e levado por outra onça foi presenciada por alunos de uma escola da Serra.