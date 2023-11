CPI faz diligência em casa de idosa suspeita de matar filhotes de gatos a vassouradas

A CPI de Maus-Tratos contra os Animais, presidida pela deputada estadual Janete de Sá, esteve na manhã desta sexta-feira, 10 de outubro, na casa de uma senhora de 88 anos, em Vila Graúna, Cariacica.

A comissão recebeu denúncias de que a idosa alimenta três gatos no quintal e quando eles dão cria, costuma matar os filhotes. Vídeos enviados mostram a senhora espancando um gatinho com cabo de vassoura. Ela também arremessa um animal para cima do telhado.

Moradoras da região cuidavam dos gatinhos agredidos e alguns deles não resistiram e morreram.

A CPI foi ao local com a equipe de Bem-Estar animal da prefeitura de Cariacica, Guarda Municipal e Polícia Militar. Houve resistência para que a moradora abrisse a residência, mas ela acabou recebendo as equipes.

A idosa denunciada mora com uma irmã e o filho faz visitas.

“Estamos orientando essa família porque isso é inadmissível. Mesmo que a idosa tenha 88 anos, ela precisa entender que não pode maltratar animais. Ela e o filho foram notificados e orientados sobre o crime. Eles serão proibidos de ser tutores de animais”, explicou a deputada Janete de Sá.

Armadilhas foram colocadas na residência para que os gatos adultos sejam capturados e levados para castração pela equipe da prefeitura.