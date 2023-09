CPI faz nova oitiva nesta quinta (28) para ouvir policial que matou cachorro em Guarapari

today27 de setembro de 2023 remove_red_eye83

Nesta quinta-feira, dia 28 de setembro, às 10h, a CPI de Maus- Tratos contra os Animais, presidida pela Deputada Estadual Janete de Sá, faz nova oitiva sobre o caso do “Churros”, o cachorro Golden morto a tiros em Guarapari.

O policial aposentado, suspeito do crime, foi intimado mais uma vez a comparecer para das explicações. Na primeira oitiva, realizada no dia 13 de setembro, o militar não compareceu.

A intimação foi entregue nos dois endereços dele em Minas Gerais, uma vez que o policial Anderson Carlos Teixeira, de 52 anos, obteve na Justiça, o direito de sair do Estado e ter a arma do crime de volta.

“Solicitamos um laudo pericial no corpo do “Churros” à Polícia Civil e estamos tomando todas as medidas necessárias para que esse crime seja devidamente investigado e punido. Ficou claro nas imagens que o cachorro não atacou o policial. O policial atirou friamente no animal, que é dócil e queria apenas brincar com ele. E poderia ter atingido também as crianças que estavam no local. Elas viram tudo e ficaram traumatizadas”, explica a deputada Janete de Sá.

Relembre o caso

O crime aconteceu no dia 09 de setembro, na Praia do Morro, em Guarapari. A tutora Iasmin Lima Peçanha Avelar passeava com o “Churros” quando o cachorro pulou no policial e, segundo testemunhas, o policial disse que ia matar o cão.

O homem atirou no cachorro quando o animal já tinha se afastado. Tudo aconteceu na frente de duas crianças, sendo uma delas, um bebê. A tutora, uma testemunha e o veterinário que atendeu o cachorro foram ouvidos na CPI de Maus-Tratos contra os Animais no dia 13 de setembro.