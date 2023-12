CPI solicita imagens internas da clínica de onde cadela fugiu e morreu em Cariacica

today4 de dezembro de 2023 remove_red_eye97

A CPI de Maus-tratos contra os Animais, presidida pela deputada Janete de Sá, está na investigação do caso em que uma cadela fugiu de clínica veterinária, e depois foi achada morta depois de ser atropelada, na BR 262, em Cariacica.

A equipe esteve no local na manhã desta segunda-feira, dia 04. Por telefone, o dono da clínica m, que fica em Campo Grande, disse que uma veterinária estava responsável pelos animais na noite do último sábado, dia 2, quando tudo aconteceu.

Como as circunstâncias da fuga não ficaram bem esclarecidas, a CPI enviou um ofício para que a clínica veterinária entregue as imagens de monitoramento internas.

“A cadela Nala estava sob a responsabilidade da clínica e precisamos entender qual foi o erro nesse caso. Nossa equipe verificou que só há uma porta de entrada e saída da clínica para a rua. Queremos saber porque a cadela fugiu e que medidas os responsáveis tomaram”, afirma a deputada Janete de Sá.

O CASO

Na noite do último sábado, dia 2 de dezembro, a tutora deixou Nala e outra cadela na clínica porque elas teriam comido chocolate. Na mesma noite a cadela fugiu e só foi encontrada no domingo já sem vida, depois de ser atropelada na BR 262.

A família foi à clínica com o corpo da cadela cobrar explicações e houve discussão com responsáveis pelo estabelecimento. A tutora contou que o irmão do proprietário apareceu armado e ela se sentiu ameaçada. E registrou um boletim de ocorrência sobre o caso na delegacia.

A CPI marcou oitiva para ouvir os envolvidos no próximo dia 11 de dezembro, às 18h10, na Assembleia Legislativa.