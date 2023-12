CPI vai ouvir envolvidos no caso da cadela que morreu ao fugir de clínica

A CPI de Maus-Tratos contra os Animais, presidida pela deputada Janete de Sá, faz uma oitiva na próxima segunda-feira, dia 11 de dezembro, para ouvir os envolvidos no caso da cadela Nala. Ela estava internada em uma clínica veterinária em Cariacica, mas fugiu e acabou morrendo atropelada.

A equipe da CPI solicitou as imagens internas da clínica e fez diligência no local para coletar informações. Foi verificado que há uma única porta de entrada e saída. Uma veterinária estava sozinha na clínica durante a noite do dia 2 de dezembro, quando a fuga aconteceu.

“Com as imagens de tudo que aconteceu naquela noite, poderemos analisar a situação melhor, ouvir todos os envolvidos para entender quais foram os erros que levaram a esse triste fim para a Nala. Se a cadela estava na clínica, a instituição tem responsabilidade pelo animal”, afirma a deputada Janete de Sá.

O CASO

Na noite do último sábado, dia 2 de dezembro, a tutora deixou Nala e outra cadela na clínica porque elas teriam comido chocolate. Na mesma noite a cadela fugiu e só foi encontrada no domingo já sem vida, depois de ser atropelada na BR 262.

A família foi à clínica com o corpo da cadela cobrar explicações e houve discussão com responsáveis pelo estabelecimento. A tutora disse que se sentiu ameaçada e registrou um boletim de ocorrência sobre o caso na delegacia.

fonte Assessoria de Imprensa/Deputada Janete de Sá