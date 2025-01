Creas de Alfredo Chaves planeja assistência à população de rua

Na última segunda (13), o Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Alfredo Chaves (Creas) realizou uma reunião de equipe para o planejamento das ações que serão desenvolvidas ao longo de 2025.

Entre as principais metas estabelecidas, destaca-se o fortalecimento dos vínculos com a população em situação de rua no município. Essa iniciativa visa promover a aproximação, identificar demandas e encaminhar as pessoas a serviços que favoreçam sua reinserção familiar e comunitária.

Como parte dessas ações, ontem (14), a equipe do Creas realizou abordagens junto à população em situação de rua, com foco na escuta qualificada e no mapeamento de necessidades. O objetivo é estabelecer laços de confiança e encaminhá-los para serviços de acolhimento e suporte social.