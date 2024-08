Creche dopa menino autista com Zolpidem no Rio de Janeiro

today27 de agosto de 2024 remove_red_eye31

Família da criança denunciou o caso à Polícia Civil e solicitou a transferência do menino de creche

Uma creche municipal do Rio de Janeiro – Espaço de Desenvolvimento Infantil René Biscaia, em Cosmos, na Zona Oeste (RJ) – foi denunciada pela família de uma criança autista de 2 anos supostamente dopada na escola.

De acordo com a agente de regulação Lays Torres de Almeida, mãe da criança, ela recebeu o filho de volta da creche tonto, desequilibrado e com dificuldades para andar.

“Eu peguei o meu filho visivelmente dopado. Ele ainda estava acordado, porém estava tonto, desequilibrado, ele não conseguia andar sem cair. Inclusive, no momento em que eu peguei o meu filho na porta da escola, ele só não caiu porque a mãe de um outro aluno segurou para ele não cair”, disse.

A mãe, então, levou a criança ao Hospital Municipal Rocha Faria, o menino chegou na unidade já desmaiado e precisou passar por uma lavagem estomacal e receber medicação após o boletim médico indicar uma intoxicação aguda. A família seguiu orientação médica e registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Campo Grande e precisaram fazer um exame toxicológico em uma clínica particular, onde foi identificado 0,18 miligramas de zolpidem na criança.

A família solicitou junto à 10ª Coordenadoria Regional de Educação que o menino fosse transferido de unidade e afirmou que os professores da creche reclamam que o filho não dormia com as outras crianças no horário específico, o que pode ter sido a motivação para dopar o menino.

O que é Zolpidem? Medicamento usado para dopar a criança?

De acordo com o médico psiquiatra e membro do grupo RG-TEA, dedicado a estimular a produção científica e disseminação de informações confiáveis sobre o autismo, Dr. Flávio H. Nascimento, o medicamento, que é usado para tratar insônia e tem efeito calmante, é indicado apenas para adultos.

“O Zolpidem é um medicamento prescrito principalmente para o tratamento de insônia em adultos. Ele é considerada uma droga sedativa-hipnótica e age no cérebro para produzir um efeito calmante que ajuda a adormecer com mais facilidade. Ele deve sempre ser usado sob orientação médica para evitar efeitos colaterais, que podem variar desde confusão mental a sonambulismo e agressividade”, ressalta.

Autistas podem usar medicamentos sedativos?

Os medicamentos sedativos agem em receptores cerebrais que regulam o sono e devem ser usados com cuidado e sob orientação médica em pacientes autistas, explica o Pós PhD em neurociências e diretor do projeto RG-TEA em prol do debate e estudos sobre autismo, Dr. Fabiano de Abreu Agrela.

“Medicamentos sedativos em geral, mas mais especificamente o Zolpidem agem no cérebro modulando a ação dos receptores GABA, ácido gama-aminobutìrico relacionado ao sono, inibindo a transmissão de impulsos entre os neurônios e estimulando um aumento do influxo de íons cloreto, que ajuda a reduzir a ansiedade, tem efeito calmante e facilita o sono”.

“Esse tipo de medicamento deve sempre ser usado sob orientação médica e a recomendação é que seja administrado apenas em adultos. Quando se trata do uso em autistas é ainda mais importante que esse controle seja feito porque há mais sensibilidade nesse público a efeitos colaterais, como alterações de humor e comportamento. Além disso, autistas podem ser mais suscetíveis à dependência do medicamento”, alerta o Dr. Fabiano de Abreu.

foto Reprodução/ TV Globo