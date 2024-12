Crédito Rural: Sicoob libera mais de R$ 26,7 bilhões

Valor é 16% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado

Entre julho e novembro deste ano, as contratações via Plano Safra no Sicoob registraram um aumento de 16% em comparação ao mesmo período de 2023. Com mais de R$ 26,7 bilhões liberados, a instituição financeira cooperativa consolida sua posição como um dos principais agentes financiadores do agronegócio brasileiro.

Para o diretor Comercial e de Canais do Sicoob, Francisco Reposse Junior, esse resultado demonstra a confiança dos produtores rurais na instituição e na sua capacidade de oferecer soluções personalizadas para atender às necessidades do setor.

De acordo com o executivo, as linhas relacionadas ao BNDES tiveram um crescimento exponencial nesta Safra em relação a 23/24. “Foi liberado 60% a mais do que o mesmo período do ano passado, isso representa um valor de mais de R$ 1,5 bilhão”, esclarece Reposse. Outro destaque foi o Pronaf, que teve um crescimento de 70%, com o repasse de R$ 409 milhões, reforçando o compromisso do Sicoob de apoiar os pequenos produtores do Brasil.

“Estamos comprometidos em apoiar o produtor rural em seus investimentos e no desenvolvimento sustentável de suas atividades. Com uma rede de atendimento presente em todas as regiões do Brasil, oferecemos soluções financeiras adaptadas às necessidades específicas do agronegócio, contribuindo para o avanço do setor em diversas culturas e atividades. Seja no cultivo de grãos, na pecuária ou em outras atividades agrícolas, as soluções financeiras do Sicoob possibilitam investimentos em tecnologia, infraestrutura e custeio da produção, impulsionando o desenvolvimento do agronegócio no Brasil”, ressalta o executivo.

Na agricultura, o Sicoob tem como principais focos o café, cana-de-açúcar, soja e milho. Já na pecuária, destacam-se a produção de leite, de gado de corte e o setor de aves e suínos. As duas regiões que mais demandaram crédito rural nestes cinco meses foram o Sudeste, com mais de R$ 13,3 bilhões, e o Sul, com mais de R$ 6,3 bilhões. Somadas, ambas representam mais de 70% do crédito concedido no período.

Recursos

O Sicoob espera liberar cerca de R$ 53,4 bilhões em crédito rural na Safra 24/25. Este valor representaria um aumento de 10% em relação à Safra 23/24, quando a instituição alcançou R$ 48,4 bilhões em financiamentos, principalmente voltados para pequenos e médios produtores. Essa projeção converge com o crescimento constante do Sicoob no setor: na Safra 22/23 a liberação foi de R$ 37,5 bilhões, valor que cresceu 29% no ano safra seguinte.