Crueldade: cachorro é abandonado por tutora com feridas expostas em Cariacica

Nesta terça-feira, dia 20, a CPI de maus-tratos contra os animais fez uma diligência no bairro Porto Novo, em Cariacica, junto com a Guarda Municipal e a equipe de bem-estar animal da Prefeitura do município. O cachorro estava amarrado na grade de uma igreja, tinha feridas expostas, partes do corpo comidas por larvas e completamente debilitado.

O cachorro foi recolhido pela prefeitura do município. As equipes foram à casa da tutora de 59 anos, mas ela não estava. O filho dela recebeu as equipes, confirmou que o animal pertence à mãe e disse que ele seria tratado.

Durante a diligência, a equipe da CPI apurou que diversas pessoas tentaram ajudar a cuidar do animal, mas a tutora não aceitava.

A equipe de bem-estar animal da Prefeitura já tinha ido ao local por conta das denúncias e a tutora foi orientada. Ela será multada em R$ 3 mil.

“É uma crueldade sem tamanho o que foi feito com esse cachorro. A CPI vai convocar a tutora para uma oitiva na próxima quarta-feira, dia 28, no Plenário Dirceu Cardoso, na Assembleia Legilsativa”, salientou a presidente da CPI, deputada Janete de Sá.

Presidente da CPI, deputada Janete de Sá.

CPI também vai convocar envolvidos em morte de Pitbull em ação policial

Além da convocação da tutora do cachorro abandonado em Porto Novo, Cariacica, a CPI dos maus-tratos contra os animais também vai convocar envolvidos em outro caso que aconteceu este ano.

Um pit bull foi morto em casa, durante uma operação da polícia civil, em Guarapari. Ele e outros cães estavam sozinhos quando policiais chegaram. O tutor já encontrou o cachorro baleado e morto e um outro animal fugiu. A CPI foi acionada e no dia enviou ofício à Polícia Civil e solicitou a necropsia do cachorro.

Oitiva CPI

Dia 28/02- quarta-feira, 14h

Local: Plenário Dirceu Cardoso/ Assembleia Legislativa

