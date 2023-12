Cuidar da saúde em 2024. A importância de fazer um check-up geral no início do ano

today20 de dezembro de 2023 remove_red_eye117

É mais eficaz cuidar da saúde do que tratar a doença, por isso, é importante sempre realizar check-ups gerais periodicamente, destaca o médico e empresário Dr. Neymar Lima

A saúde é o principal bem do ser humano, no entanto, muitos só se lembram dela quando surgem as doenças, por isso, cada vez mais os cuidados preventivos têm ganhado destaque e empresas que oferecem esse tipo de tratamento tem sido muito buscadas, principalmente nesta época do ano.

O fim de ano e início de outro é um período importante para realizar check-ups gerais para analisar sua saúde e direcionar seus cuidados preventivos durante todo o ano, destaca o médico e empresário, Dr. Neymar Lima.

“A prevenção é a chave para manter a saúde fortalecida e evitar doenças, mas para fazer isso da forma certa é necessário contar com a ajuda de profissionais capacitados e um suporte adequado”.

“É sempre melhor investir na sua saúde, do que gastar cuidando de uma doença”, ressalta Dr. Neymar Lima.

Quais exames precisam estar no check-up geral?

O check-up geral deve ser feito com um direcionamento profissional de acordo com cada paciente, incluindo a frequência com que deve ser realizado, reforça Dr. Neymar Lima.

“Os exames presentes em um check-up geral podem variar bastante de acordo com cada paciente, pois além dos mais gerais, como exames de sangue, urina, coração, entre outros”.

“A depender das características de cada paciente podem ser pedidos testes mais direcionados, por exemplo, se o paciente tem predisposição a uma doença ou já teve condições anteriores, o check–up pode ser personalizado”.

“Em geral, recomenda-se que o check-up geral seja feito anualmente, mas em casos específicos ele pode ser feito com mais frequência, por isso, é sempre importante se consultar com um profissional para determinar esses detalhes”, destaca.