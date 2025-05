Curso gratuito de cuidador de idosos está com inscrições abertas em Cachoeiro

Nesta semana, os cachoeirenses estão tendo acesso a uma nova oportunidade de qualificação gratuita. Nesta terça (20), a Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit) abre inscrições para o curso para formação de cuidador de idosos. A oportunidade é oferecida por meio do Qualificar ES, do Governo do Estado.

O cuidador de idosos é um profissional que fornece cuidados e bem-estar para a pessoa idosa, contribuindo para sua autonomia e qualidade de vida. Ele auxilia na rotina de higiene e saúde, acompanha em consultas médicas, organiza e controla o uso de medicações e pode atuar tanto em residências como em outras instituições.

Os interessados devem fazer inscrição até o dia 06 de junho, por meio do endereço eletrônico: http://inscricao.secti.es.gov.br, desde que preencham os pré-requisitos, como a idade mínima de 16 anos e ser alfabetizado.

O curso será ministrado do dia 24 de junho a 09 de setembro, três vezes por semana, às terças, quartas e quintas, das 8h às 12h, com carga horária total de 120 horas. Caso o interessado tenha dúvidas ou necessite de informações adicionais pode entrar em contato por telefone (3199-1899) ou na sede da Semcit, localizada à Rua Moreira, 317. O atendimento ocorre de segunda a sexta, das 8h às 16h.