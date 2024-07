DC lança advogada Luzinete Deolindo à prefeita de Viana

today30 de julho de 2024 remove_red_eye55

O salão estava cheio. Faltou cadeira para acomodar tanta gente que foi apoiar Luzinete Deolindo na convenção da homologação de sua candidatura para prefeita de Viana, na manhã de domingo (28). Ela anunciou seu vice e a chapa de vereadores, com 14 candidatos.

Advogada que construiu uma carreira profissional sólida e respeitável, Luzinete terá como vice o colega de partido que atendeu ao chamado da democracia, o pastor Silvestre, conhecido por seu trabalho em favor das famílias de Viana.

“O sentimento que marcou o domingo foi a alegria de juntar tantas pessoas para oferecer uma alternativa para Viana”, disse a candidata Luzinete.

“Gostei do resultado! As pessoas gostaram do discurso e da proposta que temos para Viana! O espaço tinha em torno de 120 cadeiras e tivemos pessoas de pé!”, comemorou. “Agora vamos mostrar, durante a nossa campanha, tudo o que planejamos para cuidar melhor de Viana.

Luzinete pontuou a importância de anunciar a chapa de vereadores, pois são eles que estarão nas ruas e nas redes sociais pedindo voto. “Lançamos chapa de vereadores com nove homens e cinco mulheres. Pessoas de valor, pessoas que conhecem o que Viana precisa, que vão me ajudar a vencer a eleição e são eles que vão me ajudar a governar o município para cuidar melhor das pessoas”, disse.