Deam de Nova Venécia investiga enfermeiro suspeito de violação sexual em posto de saúde

today19 de julho de 2024 remove_red_eye54

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Venécia, investiga um enfermeiro de 47 anos pela prática de violação sexual contra uma paciente. O caso ocorreu no dia 05 de julho deste ano, durante a realização de exame ginecológico preventivo em um posto de saúde do município.



“As evidências apontam que o profissional se portou de modo inadequado, fazendo insinuações sobre o comportamento da vítima e comentários sobre o corpo dela durante a consulta, que envolvia coleta de preventivo para exame de câncer de colo de útero e das mamas. Ele realizou os procedimentos com a intenção de satisfazer a lascívia dele”, afirmou a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Nova Venécia, delegada Geórgia Malcum.



De acordo com as investigações, não é o primeiro inquérito em que o enfermeiro consta como investigado. Ao longo dos anos, ele já trabalhou em outras cidades da região, como Barra de São Francisco, Vila Valério, São Gabriel da Palha e Águia Branca.



“A Polícia Civil reforça a necessidade de que, casos como esse, sejam levados ao conhecimento das autoridades para que o comportamento não se repita com outras vítimas”, reforçou a delegada Geórgia Malcum.



O inquérito policial que apura o caso será concluído e relatado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES). O investigado será indiciado pelo crime de violação sexual mediante fraude e a prisão preventiva será solicitada à Justiça.