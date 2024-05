Defensoria inaugura nova unidade de atendimento em Guarapari dia 10 de maio

Dando continuidade às atividades do mês da Defensoria Pública, a Instituição inaugura mais uma unidade de atendimento, desta vez em Guarapari. A estrutura – que será inaugurada no dia 10 de maio, às 10 horas – está em uma área de 450 m², com quatro salas de atendimento, 10 gabinetes para defensores públicos, áreas de apoio, sala de coordenação e de reuniões. A nova unidade também faz parte do projeto de interiorização da Defensoria Pública Estadual.

“A Defensoria Pública trabalha, incansavelmente, para ampliar o atendimento ao cidadão em todo Espírito Santo. Apesar de não ser uma tarefa simples, pois envolve recursos financeiros e humanos, procuramos suprir as necessidades das populações vulneráveis utilizando tecnologia e inovação. É importante ressaltar que a Defensoria Pública tem, por meio de estratégia e melhoria contínua, levado acesso à justiça para quem precisa”, afirma o defensor público-geral, Vinícius Chaves de Araújo.

Inauguração da unidade de atendimento de Guarapari

Data: 10 de maio

Hora: 10 horas

Local: Rua Santana do Iapó, 330, Muquiçaba, Guarapari