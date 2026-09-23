DrogaLíder atende 24 horas todos os dias em Piúma

today23 de setembro de 2026 remove_red_eye97

Farmácia localizada no Centro oferece atendimento ininterrupto, inclusive aos domingos e feriados

Quem precisa de atendimento em uma farmácia durante a madrugada, aos domingos ou em feriados conta com uma opção em Piúma. A DrogaLíder, localizada no Centro da cidade, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.

O atendimento ininterrupto permite que moradores e visitantes tenham acesso à farmácia em qualquer horário, inclusive fora do funcionamento tradicional do comércio.

No estabelecimento, os clientes encontram medicamentos, produtos de higiene, cuidados pessoais e outros itens relacionados à saúde e ao bem-estar.

Entrega de medicamentos

Além do atendimento presencial, a DrogaLíder também oferece serviço de entrega, levando medicamentos e outros produtos até o endereço informado pelo cliente.

Para fazer pedidos ou obter mais informações, o contato pode ser realizado pelo WhatsApp: (28) 9 9930-2334.

Endereço: Avenida Maria Gonçalves Marvila, nº 113, Centro – Piúma/ES

Instagram: @farmaciadrogalider_