DEHPP encerra 2024 com 580 prisões e 72% de inquéritos concluídos

today23 de janeiro de 2025 remove_red_eye73

O Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) prendeu, em 2024, 580 pessoas. O número representa mais de uma prisão por dia e reforça o compromisso da PCES com o enfrentamento e a resolução de crimes na Grande Vitória.

Das 580 prisões realizadas, 187 ocorreram em flagrante e 393 em cumprimento de mandados de prisão. Ao longo do ano, o Departamento de Homicídios realizou 924 operações, apreendeu 94 armas de fogo, e cumpriu 300 mandados de busca e apreensão domiciliar.

Todos estes dados fazem parte do balanço do Departamento de Homicídios, que reúne os resultados das Divisões de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Viana e da Divisão de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).

Além do expressivo número de prisões, o balanço do DEHPP destaca o empenho das equipes em elucidar casos e identificar autores. Em 2024 foram instaurados 377 inquéritos de homicídios e 274 foram concluídos com autoria, alcançando uma produtividade de 72,68%. O último levantamento do Instituto Sou da Paz, publicado em novembro de 2024, indicou que a média nacional de esclarecimento de homicídios foi de 39%.

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, destacou que o Espírito Santo encerrou 2024 com um marco histórico na segurança pública. Pela primeira vez desde o início da série histórica, em 1996, o Estado registrou menos de 900 homicídios em um ano, com um total de 852 casos. Esse resultado, além de ser o melhor já alcançado, reflete o empenho das forças de segurança, a integração entre as instituições e o investimento do Governo do Estado em políticas públicas eficazes.

“A redução de 12,8% em relação ao ano de 2023 representa 125 vidas preservadas. Com isso, alcançamos uma taxa de 20,8 homicídios por 100 mil habitantes, um feito ainda mais significativo por estar abaixo da média nacional de 24 por 100 mil. Esses números nos mostram que estamos no caminho certo, mas também reforçam a responsabilidade de continuar trabalhando para garantir que essa tendência de queda se consolide nos próximos anos”, completou o delegado-geral José Darcy Arruda.

O balanço do Departamento de Homicídios aponta que todas as unidades alcançaram resultados expressivos em 2024 na resolução de homicídios, destacando-se a atuação da DHPM no enfrentamento de homicídios contra mulheres.



A DHPM instaurou 31 inquéritos de homicídios contra mulheres na Região Metropolitana em 2024. Desses, 22 foram elucidados, com identificação do autor, e os demais seguem em investigação. Ainda ao longo do ano, os policiais da DHPM resolveram outros 20 casos de anos anteriores, somando 42 inquéritos concluídos com indicação de autoria e uma produtividade de 135,48%.



“Os resultados alcançados são motivo de orgulho e refletem o trabalho incansável das nossas equipes. Em um ano marcado pelo aumento dos índices de homicídios contra mulheres, conseguimos manter um alto índice de resolutividade, com mais de 70% dos casos ocorridos no ano solucionados, além de avançarmos na resolução de 20 inquéritos de anos anteriores”, destacou o chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa, delegado Ricardo Almeida.

Índices de Produtividade por unidade policial:

DHPM: 135,48%

Vitória: 92,45%

Guarapari: 87,50%

Serra: 65,68%

Cariacica: 58,53%

Vila Velha: 58,53%

Viana: 54,54%