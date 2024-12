Delegacia de Castelo conclui investigação de casal encontrado em apartamento

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Castelo, concluiu, nessa segunda-feira (02), a investigação sobre as mortes de Marciana de Oliveira, de 38 anos, e o companheiro Gregory Vinícius de Souza, de 35 anos, ocorridas em junho deste ano, no bairro Volta Redonda, em Castelo. De acordo com as apurações, ficou constatado que se tratou de um caso de feminicídio seguido de suicídio, sem indícios de envolvimento de terceiros.

O titular da Delegacia de Polícia de Castelo, delegado Estêvão Oggione, explicou que a conclusão foi baseada em laudos periciais, depoimentos de testemunhas, diligências no local e outros elementos investigativos. “Todos os dados indicam que Gregory Vinícius matou a companheira Marciana e, horas depois, cometeu suicídio, utilizando a arma de fogo de sua posse”, afirmou.

De acordo com o delegado, testemunhas relataram que o relacionamento do casal era marcado por conflitos frequentes, ciúmes exacerbados e episódios de agressões verbais e físicas. “Marciana já havia expressado medo de Gregory e, na véspera do crime, familiares notaram um clima de tensão entre o casal”, destacou o delegado.

As investigações apontaram que o primeiro disparo, que vitimou Marciana, ocorreu no dia 08 de junho, por volta das 19 horas, e foi ouvido por vizinhos. Após o crime, Gregory permaneceu no local e, horas depois, tirou a própria vida. A análise pericial confirmou que a porta do apartamento estava trancada por dentro e não havia sinais de arrombamento ou presença de terceiros na cena.

Entre os elementos técnicos analisados, destaca-se o fato de que o estado de decomposição dos corpos revelou uma diferença mínima de 12 horas entre as mortes. “O conjunto de provas nos permite afirmar com alto grau de certeza que Marciana foi vítima de feminicídio, seguido do suicídio de Gregory”, explicou o delegado Estêvão Oggione.

Os corpos só foram localizados na noite do dia 10 de junho, após um vizinho sentir um mau cheiro no corredor do prédio e acionar a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). No local, o homem relatou que, ao chegar em casa por volta das 21 horas, sentiu um forte odor no corredor e suspeitou que a origem fosse o apartamento vizinho.

Ao chamar pelos moradores e não obter resposta, o vizinho percebeu que as luzes do imóvel estavam acesas. Ele decidiu verificar o interior do apartamento através de uma claraboia, constatando a presença de uma pessoa caída ao solo com manchas de sangue ao redor. Em seguida, acionou a PMES.

Os policiais militares confirmaram a situação ao visualizar, através da porta, o que parecia ser o braço de uma pessoa caída no chão, com sinais de sangramento. Fizeram contato então com o proprietário do prédio, que tentou abrir a porta com uma chave, mas não teve sucesso. Foi necessário arrombar a porta para acessar o interior do imóvel, onde foram encontrados dois corpos na copa: um masculino e um feminino, ambos em avançado estado de decomposição e com perfurações de arma de fogo.

No bolso da bermuda de Gregory, foi encontrado um pino de cocaína. Ao lado do braço esquerdo de Marciana, havia uma pistola calibre 9mm com quatro munições intactas e uma deflagrada. No apartamento, também foi localizada uma balança de precisão, além de pilhas, pinos vazios, um pino de cocaína, certa quantidade de pasta base de cocaína dentro de uma sacola plástica e dois aparelhos celulares.

Com a conclusão das diligências, os autos foram remetidos ao Judiciário com sugestão de arquivamento, considerando a morte do autor do crime. “Nosso objetivo foi esclarecer os fatos de forma detalhada e técnica, prezando o compromisso com a verdade e a Justiça”, afirmou o delegado Estêvão Oggione.