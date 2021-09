Denarc realiza operação e desarticula organização criminosa em Venda Nova do Imigrante

today8 de setembro de 2021 remove_red_eye39

A equipe da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Venda Nova do Imigrante, com o apoio da Polícia Militar (PMES), realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas em diversos bairros do município. A operação aconteceu entre os dias 26 de agosto a 03 de setembro e resultou na prisão de oito pessoas e na apreensão de um adolescente e de entorpecentes.



As investigações apontam que os detidos fazem parte de uma mesma associação criminosa que atua há, pelo menos, seis meses no município. Eles são responsáveis pela compra, transporte e distribuição dos entorpecentes.



Bananeiras e São João Viçosa

A primeira ação aconteceu no bairro Bananeiras, após a equipe da Denarc receber informações de que um indivíduo estaria enviando uma grande quantidade de drogas aos municípios de Conceição de Castelo e Venda Nova do Imigrante.



“Realizamos um cerco na entrada de Venda Nova do Imigrante, com o apoio da Polícia Militar, onde avistamos o veículo denunciado. Dentro dele, tinham dois homens de 19 e 22 anos, portando 587 gramas de pasta base de crack e 107 gramas de pasta base de cocaína, além de 10 potes de ácido bórico”, contou o titular da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Venda Nova do Imigrante, delegado Alberto Roque.



As equipes foram ao bairro São João Viçosa, para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão, na residência de um homem de 20 anos. Na casa foram encontradas 19 buchas grandes de maconha, R$ 270,00 em espécie, material para embalo e entorpecentes.



Os três suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Eles foram conduzidos ao Centro de Triagem de Viana (CTV).



Pinga Fogo

Já no Distrito de Caparaó e Pingo Fogo, no limite entre os municípios de Afonso Cláudio e Venda Nova do Imigrante, foram presos uma mulher de 22 anos e um homem de 19 anos. Na residência dos suspeitos foram apreendidos 270 gramas de pasta base de cocaína, 51 pinos com cocaína, um tablete com 100 gramas de maconha e vasto material de embalo.



De acordo com o titular da Denarc, delegado Alberto Roque, eles pertencem a uma organização criminosa que atua nos municípios de Conceição de Castelo e Venda Nova do Imigrante. “Na quinta-feira, dia 26 de agosto, nós da Denarc já havíamos prendido outros dois integrantes dessa mesma quadrilha e apreendida uma grande quantidade de droga”, disse o delegado.



Os suspeitos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O homem foi conduzido ao Centro de Triagem de Viana (CTV), já a mulher foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim (CPFCI), ambos permaneceram à disposição da justiça.



Vila da Mata

Em ação contínua da operação, os policiais receberam informações de que uma residência no bairro Vila da Mata, estaria sendo utilizada como ponto de tráfico. Em posse do mandado de busca e apreensão, os policiais com apoio da Polícia Militar, foram ao local, na última quinta-feira (02), e encontraram um adolescente de 15 anos, fazendo uso de maconha, e um homem de 25 anos.



No local, foram encontrados 16 papelotes de cocaína, um pote de ácido bórico, material para embalos de entorpecente, além de 87 buchas de maconha, cinco pinos de cocaína. Eles foram encaminhados à Denarc, onde o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Quanto ao adolescente, foi realizado boletim de ocorrência circunstanciado (BOC) por tráfico de drogas, associação para o tráfico e ele foi reintegrado à família.



Vila Dordenoni

Já na sexta-feira (03), durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, os policiais foram na localidade de Caxixe, mais precisamente na Vila Dordenoni, na zona rural do município. Os policiais chegaram ao sítio, onde encontraram um homem de 23 anos e facas sujas de terra.



“Ao verificar o quintal da casa, foi encontrado uma terra escavada recentemente e, ao olhar o ponto, os policiais encontraram sete pinos de cocaína e cinco buchas de maconha. Ao ser questionado, o homem de 23 anos, confirmou ser o proprietário dos entorpecentes”, explicou o titular da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Venda Nova do Imigrante, delegado Alberto Roque.



O homem informou ainda que guardava mais entorpecentes em uma trilha próximo a estufas de morango. Ao chegar no local, no meio de um bambuzal, foi encontrada uma sacola preta contendo sete pinos de cocaína, 19 buchas e um pedaço grande de maconha. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV)



Vila Peterle

Ainda na última sexta-feira (03), os policiais foram até a localidade de Vila Peterle e realizaram buscas em uma residência, onde foram localizados em cima de um guarda-roupa, dentro de uma caixa de celular, 24 pinos de cocaína, prontos para comercialização. Foi dada voz de prisão a um homem de 22 anos, sendo autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

As investigações continuam e outros integrantes já foram identificados. A Polícia Civil pede a ajuda da população, por meio do 181, o sigilo é garantido.



por Matheus Zardini