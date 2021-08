Denarc realiza operação e descobre depósito de drogas na Serra

today17 de agosto de 2021 remove_red_eye23

A Polícia Civil (PC/ES), por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), realizou na tarde dessa segunda-feira (16), uma operação policial no bairro Serra Dourada III, no município da Serra, com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas e a venda de substâncias proibidas que são comercializadas em festas clandestinas.

A operação teve início após uma denúncia anônima feita pelo Disque-Denúncia 181, informando que uma casa estaria sendo utilizada para estocar drogas.

Durante as diligências, a equipe localizou o imóvel que estava sendo utilizado exclusivamente como depósito para armazenar materiais ilícitos. Os policiais civis encontraram no interior da residência 112 tubos de lança-perfume, 1 quilo de cocaína, 2 frascos de éter e material para embalo de entorpecentes.

As investigações apontam que as drogas seriam distribuídas em festas clandestinas que acontecem no bairro de Serra Dourada III, na Serra.

“Por meio de monitoramento e trabalho de inteligência, um suspeito de 25 anos, que é o responsável por guardar as drogas, já foi identificado e já instauramos um inquérito policial para apurar a sua responsabilidade no caso, e estamos investigando a participação de outros indivíduos, que atuam na comercialização de drogas nos bailes clandestinos, especificamente no bairro Serra Dourada III”, explicou o titular da Denarc, delegado Tarcísio Otoni.

As drogas serão encaminhadas ao Laboratório de Química Legal, do Departamento Médico Legal da Polícia Civil (PC/ES), para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.