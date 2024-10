Denúncia de maus-tratos contra cães em Boa Esperança

Cães da raça Beagle Americano foram encontrados em situação deplorável, desidratados, com ferimentos, larvas, em meio a fezes

Na tarde de segunda-feira (07), as polícias Civil e Militar flagraram situação de maus-tratos de 80 cães da raça Beagle Americano, em uma propriedade rural, no município de Boa Esperança. Todos os animais estavam em situação deplorável: desidratados, com ferimentos, larvas, em meio a fezes, carcaças de animais mortos, bebendo água imunda e comendo ração de peixes. A presidente da Comissão de Maus-tratos Contra os Animais da Assembleia Legislativa, deputada estadual Janete de Sá, solicitou apuração do caso.

O tutor dos animais foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia de São Mateus, após constatado por médico veterinário os maus-tratos contra os Beagles Americanos, raça muito utilizada para a caça de animais silvestres.

“Estamos solicitando ao delegado de polícia uma investigação profunda pelo crime de maus-tratos, e a possibilidade do uso dos cães para a caça predatória e proibida de animais silvestres”, assinalou a deputada.

Ela também pediu ajuda da população para adotar provisoriamente os animais, pois o município não possui canil para abrigar os cães que precisam com urgência serem resgatados.

“Hoje, os animais estão à disposição do Ministério Público para decisão. Nós agradecemos às equipes de polícia, ao delegado Geoge Zan, ao promotor de justiça e a Associação dos Protetores de Boa Esperança, que denunciaram o fato à CPI dos Maus-tratos Contra os Animais e às autoridades locais. Uma crueldade foi constatada e esse indivíduo precisa ficar preso”, frisou Janete de Sá.