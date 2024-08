Depois de 16 anos time de Beach Soccer de Marataízes volta ao estadual série A adulto

Graças ao empenho do treinador Kiel, a comissão técnica e os atletas, finalmente o time de Marataízes de Beach Soccer está de volta ao Estadual Série A adulto.

Depois de 16 anos o time vai fazer sua estreia no próximo sábado, dia 10 de agosto, no Campeonato Estadual Série A na Praça dos Namorados, em Vitória.

De acordo com o treinador Kiel, “esse é um momento único para o município de Marataízes. Agora vamos ter a oportunidade de competir contra as melhores equipes do Estado. A base da nossa equipe será de atletas de categoria sub 20, que vem treinando toda semana no Projeto Futuros Craques. Sob minha coordenação, teremos alguns reforços, dois atletas de Vitória, dois de Rio Novo do Sul e um de Anchieta”, disse o coordenador da equipe.