Deputado corre 7 quilômetros para promover conscientização sobre o diabetes

today29 de novembro de 2024 remove_red_eye24

A 1ª Edição da Corrida e Caminhada pelo Diabetes, promovida pelo Sesc Espírito Santo, na Praia de Camburi, em Vitória, no domingo (24), reuniu mais de 800 participantes e teve como objetivo conscientizar a população sobre a importância da prevenção, promover a inclusão e apresentar soluções para os desafios enfrentados pelos pacientes diabéticos.

Dentre os destaques do evento, o deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), presidente da Frente Parlamentar do Diabetes da Assembleia Legislativa, percorreu 7 quilômetros em 55 minutos e 23 segundos com entusiasmo, reforçando a necessidade de hábitos saudáveis para melhorar a qualidade de vida.

Ao final da corrida, Gandini experimentou o sensor de glicose Libre, uma tecnologia inovadora que monitora a glicemia sem a necessidade dos dolorosos furos de agulhas.

“Agradeço à Dra. Juliana Peixoto e ao Sesc Espírito Santo por organizarem um evento tão relevante. Foi uma manhã inspiradora, que reforçou a importância da atividade física na prevenção e controle do diabetes, além de promover inclusão e impacto social”, afirmou o deputado.

Como líder na defesa de políticas públicas para diabéticos no Legislativo estadual, Gandini tem lutado para que a rede pública de saúde forneça o Monitoramento Contínuo de Glicose (CGM) para crianças de até 12 anos com diabetes tipo 1. O dispositivo oferece mais conforto e qualidade de vida ao eliminar o uso de agulhas. Ele também defende a aceitação de laudos médicos para simplificar o acesso dos pacientes aos seus direitos.

O evento contou com uma programação ampla, que incluiu aferição de glicemia, orientação nutricional, distribuição de materiais educativos, massagens relaxantes oferecidas pelo Senac-ES e atividades recreativas para toda a família. A iniciativa reforçou o compromisso do Sesc Espírito Santo com a saúde e o bem-estar da comunidade, promovendo conscientização e hábitos saudáveis.

“Juntos, podemos transformar a vida dos diabéticos no Espírito Santo e garantir mais saúde e qualidade de vida para todos”, concluiu Gandini.

No Espírito Santo, há cerca de 270 mil diabéticos, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), mas metade da população sequer sabe que tem a doença e só a diagnostica quando tem alguma complicação.



COMPLICAÇÕES

A preocupação de Gandini se deve ao fato de que Acidente Vascular Cerebral (AVC), Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), insuficiência renal, cegueira e amputação de pernas e pés são algumas das complicações que um paciente diagnosticado com diabetes pode ter caso não tome os devidos cuidados.

“Quando completei 37 anos, hoje tenho 44, descobri que era diabético. Travo uma guerra diária: preciso fazer dieta e exercício físico. Cortei o açúcar. Mas não é fácil! É uma doença crônica e silenciosa. É preciso acompanhamento rigoroso. A doença pode atacar os rins, o coração e a visão. A cicatrização é difícil. Conheço casos em que há necessidade até de amputação. Eu tenho acesso à informação e ao tratamento, mas grande parte dos diabéticos, não! Precisamos levar isso para as pessoas”, declarou Gandini, destacando a importância de promover a educação em diabetes.

O deputado reforça que, no dia a dia como político, devido aos inúmeros compromissos e agendas, tem dificuldade de manter os cuidados básicos com a saúde, com uma alimentação saudável e a prática de atividade física regular. Entretanto, ele admite que é preciso um acompanhamento rigoroso, inclusive com o uso de medicamentos, que no seu caso são orais, mas que também podem ser injetáveis, dependendo do caso.

De modo geral, o diabetes apresenta sintomas como sede e fome excessivas, vontade de urinar várias vezes por dia e cansaço. Dependendo do tipo, ainda podem ocorrer perda de peso, mudanças bruscas de humor, náusea, vômito, demora na cicatrização de feridas, disfunção sexual e infecção na bexiga, pele e rins.

créditos Wilbert Suave