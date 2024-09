Deputado Gandini quer auxílio para pescadores do rio Santa Maria

today2 de setembro de 2024 remove_red_eye65

Indicação do parlamentar, que concede auxílio extraordinário para os profissionais, após suspeita de contaminação no rio, é aprovada pela Assembleia Legislativa. Decisão, agora, cabe ao governo do Estado

Foi aprovada hoje (2), em sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, a indicação feita pelo deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), para que seja concedido um auxílio extraordinário aos pescadores que dependem exclusivamente da pesca artesanal no rio Santa Maria, durante o período em que não puderem realizar as suas atividades.

O pedido foi feito após a denúncia de poluição do rio, feita por pescadores da Ilha das Caieiras, em Vitória. Segundo eles, desde o dia 20 de agosto, mais de uma tonelada de peixes mortos foi encontrada.

A suspeita é de que o rio esteja contaminado com um mineral poluente despejado de forma irregular por uma empresa de logística, em Cariacica. O possível crime ambiental pode ter causado a morte de diversas espécies de peixe, como tainhas, tilápias e bagres, além de cobras e capivaras que vivem nas margens.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, um pescador percorre o rio de barco e mostra centenas de peixes mortos no curso. O caso está sendo investigado pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e pelas prefeituras de Vitória e de Cariacica, já que o rio deságua na baía de Vitória.

CONTAMINAÇÃO

Com a possibilidade de contaminação, que pode colocar em risco a própria população, os profissionais decidiram suspender a pesca no local por tempo indeterminado. Segundo o grupo de pescadores, várias famílias dependem da atividade como principal fonte de renda.

A Indicação nº 1406/2024, do deputado Gandini, que é presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, foi feita para que o governo do Estado envie um projeto de lei ao Legislativo concedendo o auxílio extraordinário para esses pescadores durante o período de suspensão. O deputado não informa o valor do benefício, o que caberá ao governo, caso ele seja acatado.

“Enquanto não tivermos um veredito, a pesca no local é muito perigosa. Existe um alto risco de contaminação. Sem o peixe, essas famílias não têm sustento, por isso é importante que recebam essa assistência”, pontuou o parlamentar.

Gandini observa a baía de Vitória: mais de uma tonelada de peixes mortos foi encontrada no rio, no período de uma semana.

Além disso, há também a preocupação com o meio ambiente. “Casos como esses precisam ser investigados para diminuir o dano o máximo possível e, principalmente, tomar as devidas providências com o responsável pelo crime ambiental”, observou.

A indicação aprovada foi encaminhada à Seama, a quem caberá a decisão sobre o pagamento ou não do auxílio.

fotos Wilbert Suave e divulgação