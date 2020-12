Deputado Luciano Machado quer programa Caminhos do Campo ligando Piúma às comunidades São João do Ibitiba e Itinga

A indicação de nº 2206/2020 apresentada pelo deputado estadual Luciano Machado (PV), foi ressaltada pelo parlamentar na sessão desta terça-feira (15), na Assembleia Legislativa. A matéria trata da inclusão do trecho que liga Piúma às comunidades São João de Ibitiba e Itinga, ao programa Caminhos do Campo.

Ao todo são 14 quilômetros de pavimentação ligando a área rural à cidade. Demandas repassadas ao deputado dão conta da necessidade urgente de asfaltamento para promover maior segurança e conforto no trajeto.

A população daquelas localidades somam mil habitantes e tem representação de destaque para a agricultura e turismo local. Segundo a indicação, diariamente enfrentam a falta de estrutura com dificuldade, sujeitos à perda de produtos – no caso dos perecíveis – entre outros problemas, como danos nos veículos.

O deputado comentou sobre a proposição. “É um trecho de 14 quilômetros, que significa muito para a região. Importante para a pecuária, agricultura familiar, diversificação agrícola e turismo, com as praias. É um município que precisa da atenção especial do estado, não só na orla, mas como em todo o setor urbano e rural”, finaliza.