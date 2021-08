Deputado Renzo Vasconcelos busca recursos em Brasília

today26 de agosto de 2021 remove_red_eye31

O parlamentar colatinense visitou os gabinetes dos deputados federais, André Fufuca e Cacá Leão

Em busca de novos recursos para o Espírito Santo, o deputado estadual Renzo Vasconcelos (PP) foi à Brasília esta semana se encontrar com lideranças do Partido Progressista (PP). O parlamentar colatinense se reuniu com o líder do PP na Câmara Federal, o deputado Cacá Leão, e com o presidente nacional do PP, o deputado André Fufuca (MA).



No diálogo com os parlamentares, Renzo apresentou os desafios do Espírito Santo para os próximos anos. “Conversamos sobre alguns projetos que estão em andamento no estado, e também solicitamos investimentos para o fortalecimento da saúde básica nos nossos municípios”, explicou.



Pancas em foco

O deputado Renzo Vasconcelos também acompanhou a comitiva do município de Pancas, liderada pelo prefeito Dr. Sidiclei (PDT), que esteve no gabinete da senadora Rose de Freitas (MDB) em busca de novos recursos para o desenvolvimento econômico e social da cidade.



A reunião contou com a presença dos vereadores, Pera (Podemos) e Juninho Tatá (Cidadania), da secretária de Educação, Angela Marchesini, e dos assessores da senadora.