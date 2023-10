​Descubra Vila Velha: Guia turístico em E-book gratuito

Já está disponível para download gratuito o E-book Curta Vila Velha: Destino Turístico Inteligente. Com 45 páginas repletas de informações sobre o município, o livro digital pode ser acessado através do portal turístico da Prefeitura.

O conteúdo do e-book é um verdadeiro manual para quem deseja conhecer Vila Velha, o território originário do Estado do Espírito Santo, onde história e desenvolvimento se unem para criar um destino turístico inteligente repleto de momentos inesquecíveis.

O e-book é um convite para desvendar os atrativos canela-verdes. Explorar suas atrações, gastronomia e eventos culturais. “Ao folhear as páginas virtuais, convidamos os moradores, visitantes e turistas a embarcarem em uma jornada única pelas ruas, praias, igrejas centenárias e tradições, partes fundamentais da cultura local”, informa o secretário de Cultura e Turismo, Roberto Patrício Júnior.

Serviço

E-book Curta Vila Velha: Destino Turístico Inteligente

Download gratuito, clique aqui.

