Desfile histórico apresenta belezas, lendas e cultura de Viana no carnaval capixaba

5 de fevereiro de 2024

O Carnaval de Vitória foi palco de um espetáculo marcante neste ano, com a Independente de Boa Vista trazendo à avenida a história encantadora de Viana. Com um desfile grandioso, a agremiação cariaciquense encantou milhares de espectadores com sua homenagem à cidade de 161 anos de história, rica em cultura e tradição.

Com 2 mil componentes, três carros alegóricos e 19 alas, a Independente de Boa Vista recriou momentos marcantes da trajetória de Viana, desde a chegada dos açorianos, passando pela ancestralidade quilombola de Araçatiba, até o desenvolvimento da Cidade das Oportunidades. Entre os destaques do desfile, a bateria nota 10 da Águia Furiosa balançou o coração dos espectadores ao ritmo contagiante do samba-enredo.

O enredo da escola de samba tem como fio condutor a chegada das famílias açorianas no século XIX, evento que marcou a história vianense. As tradições e costumes trazidos pelos imigrantes, como a secular Festa do Divino Espírito Santo, foram recriados com maestria, inspirando o carro abre-alas da agremiação.

A ancestralidade africana também foi celebrada, honrando a contribuição cultural da história e identidade de Araçatiba. A comunidade quilombola foi representada com orgulho, desde a centenária Igreja Nossa Senhora D’Ajuda até a tradicional banda de congo Mãe Petronilha.

Nathalia Coutinho representou a comunidade quilombola no marcante carro alegórico que representa Araçatiba. Na concentração, minutos antes do desfile, ela falou sobre a ansiedade e felicidade em representar a importante história da comunidade.

“Estou representando a comunidade quilombola de Araçatiba. A expectativa para esse desfile é muito grande. Que seja um grande desfile para a gente”, disse Nathalia.

Um momento emocionante do desfile foi a representação de uma verdadeira guardiã da história vianense, a icônica dona Nini, representada por sua filha Janne Coutinho, que emocionou os espectadores com sua interpretação.

“Hoje na avenida, eu sou a dona Nini! Representá-la é uma emoção que você não imagina. Meu coração está batendo fora do peito! Desde a notícia, quando eu ouvi o samba-enredo e, mais ainda, quando eu soube que eu ia representar a minha mãe. Estou me sentindo muito representada com o enredo”, disse Jane.

A Maria Fumaça também teve destaque, invadindo a avenida para contar a história da cidade e mostrar que Viana segue construindo seu futuro sobre os trilhos da memória.

Entre os participantes do desfile, a passista vianense Yasmin Santana expressou sua emoção.

“O desfile foi incrível! É a minha primeira vez sendo passista e já entrar no desfile que fala da minha cidade foi totalmente incrível. Estava muito preocupada, com medo, mas foi emocionante de verdade. Quando você entra e a bateria começa a tocar, você se arrepia! A música é linda, a letra é maravilhosa. Eu amei participar”, comemorou Yasmin.

Na avenida, foi apresentada uma parte da rica história da cidade. Com essa emocionante homenagem, a Independente de Boa Vista levou a essência e a beleza da cidade para os holofotes deste que é o início do calendário carnavalesco no Brasil, celebrando a diversidade cultural e o orgulho de ser vianense. O desfile é um convite para que todos conheçam Viana e suas riquezas.