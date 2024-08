Dia do Soldado é comemorado no 10º Batalhão em Guarapari

Na noite da última quinta-feira (22), o 10º Batalhão da Polícia Militar, em Guarapari, realizou um culto ecumênico em alusão ao Dia do Soldado que se comemora no próximo domingo, dia 25 de agosto. A cerimônia ocorreu na Primeira Igreja Batista de Guarapari (PIB).

Estiveram presentes o comandante, o subcomandante da Unidade, além de diversos policiais, tanto da ativa quanto da reserva, familiares e admiradores da corporação. “Este é momento de nós agradecermos pela proteção e segurança que eles nos prestam. Nada é mais honroso que dar a vida a um irmão”, disse Raphael Abdalla, pastor titular da PIB.

O comandante do 10º Batalhão, tenente-coronel Walter Francisco de Araújo Filho, destacou a importância de celebrar esta data: “somos gratos pelo carinho e consideração em preparar este culto em reconhecimento a importância dos soldados militares no contexto da preservação do bem-estar social de cada cidadão de bem do nosso município”, afirmou o Oficial.