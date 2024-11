Dia Nacional de Combate à Dengue: uma luta de todos

21 de novembro de 2024

O Dia Nacional de Combate à Dengue acontece nesse sábado (23) e com ele surge a oportunidade de destacar o papel de cada cidadão na prevenção dessa doença que afeta milhares de pessoas todos os anos.

“A data nos lembra da responsabilidade que temos em adotar medidas simples, mas extremamente eficazes, para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, em especial nos meses que antecedem o Verão e até o final da estação mais quente do ano, considerado o período de maior sazonalidade da doença”, destacou o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso.

O subsecretário alerta que a dengue é uma doença endêmica no Brasil, com casos durante todo o ano. “Entretanto, o período de maior concentração de casos notificados tem início em outubro e vai até maio. Mesmo com o período de estabilidade atual, é importante e essencial que continuemos a tomar todos os cuidados”, ressaltou.

O combate ao mosquito começa em casa e pequenas ações podem fazer uma grande diferença. Por isso, ao longo de todo o ano, especialmente em épocas de maior incidência de chuvas, é necessário atenção à presença de possíveis criadouros do mosquito em quintais, jardins e até mesmo dentro de casa.

Aqui vão algumas dicas simples, mas importantes, para prevenir a criação de focos para o Aedes aegypti:

– Elimine água parada: o mosquito deposita seus ovos em qualquer local que acumule água parada, como vasos de plantas, garrafas, calhas, comedouros de animais domésticos, pneus e caixas d’água abertas. Por isso, é fundamental verificar semanalmente esses locais.

– Mantenha ralos e vasos sanitários fechados: esses locais se transformam em criadouros se ficarem sem uso.

– Cuide de plantas que acumulam água: bromélias e outras plantas que retêm água precisam de vistoria semanal.

– Descartar corretamente lixo: embalagens plásticas, latas e outros objetos podem acumular água, por isso é importante acondicionar corretamente o lixo em sacos e se atentar aos dias e horários de coleta municipal. No caso de descarte de entulhos, é importante se informar na Prefeitura sobre recolhimento e não descartar em via pública.

– Atenção ao seu bairro: além de cuidar da sua casa, também observa áreas comuns de sua comunidade. Se há terrenos baldios que possam formar focos. É necessário acionar a Prefeitura para que ocorra uma vistoria.

A dengue é uma ameaça real. “Cuidar da nossa casa e do nosso bairro, sendo cada cidadão um agente de combate é uma atitude que pode salvar vidas. A conscientização é o passo, mas a ação é o que realmente faz diferença”, destacou o subsecretário.

Dados no Espírito Santo

Em 2024, conforme informação do Boletim Epidemiológico entre a semana epidemiológica (SE) 01 (31/12/2023 a 06/01/2024) e a SE 46 (10/11/2024 – 16/11/2024), foram confirmados 125.206 casos e 41 óbitos por dengue grave.

Mais informações no Painel da Dengue: https://abrir.link/Jmuac

A vacina contra a dengue está disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A cobertura vacinal com a D1 está em 38.70% e a D2 em 13.11%. (Em 21/11/2024 – 11h55).

Acesse dados sobre a vacinação contra dengue:

https://www.vacinaeconfia.es.gov.br/transparencias/sala_situacao/?nome=Dengue&ano=2024&url=/transparencias/campanha_dengue/