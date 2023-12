Dia Nacional do Cooperativismo de Crédito: SICOOB, força que impulsiona o Brasil

Em 28 de dezembro, celebra-se o Dia Nacional do Cooperativismo de Crédito, data que destaca a importância do setor no fortalecimento da economia brasileira. Nesse cenário, o Sicoob aparece como uma peça fundamental, desempenhando um papel significativo na promoção da Justiça Financeira em todo o país.

Com uma base sólida de mais de 7,6 milhões de cooperados, o Sicoob firma-se como uma das principais instituições financeiras do Brasil. No final do segundo trimestre de 2023, o cooperativismo financeiro do país contava com expressivos 18.102.066 cooperados, sendo o Sicoob responsável por uma parcela considerável desse número.

As operações de crédito brutas do Sicoob atingiram a marca de R$ 161,7 bilhões em setembro de 2023, contribuindo de maneira substancial para o desenvolvimento econômico e social das regiões em que se faz presente. Em um panorama mais amplo, o setor de cooperativas de crédito alcançou um saldo de R$ 340 bilhões em empréstimos no primeiro semestre de 2023, evidenciando a relevância do cooperativismo como alternativa para o acesso ao crédito.

Além disso, o Sicoob destaca-se pela sua abrangência territorial, contando com cerca de 4,6 mil pontos de atendimento em todo o país. Em mais de 390 municípios, o Sicoob, no conceito de “agências”, é a única instituição financeira presente, desempenhando um papel crucial no fornecimento de serviços financeiros em localidades muitas vezes desassistidas por outras instituições.

A instituição, composta por 338 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), oferece um portfólio completo de serviços financeiros, que vão desde conta corrente, crédito e investimentos até previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento e muito mais. Tem uma forte disponibilidade em canais digitais, proporcionando uma experiência abrangente e acessível aos seus cooperados.

O cooperativismo financeiro desempenha um papel vital na inclusão financeira e na prosperidade do Brasil. Neste Dia Nacional do Cooperativismo de Crédito, o Sicoob celebra a importância do segmento, fortalecendo a comunidade por meio de valores e princípios cooperativos sólidos e efetivos.