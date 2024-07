Diamond Films lança teaser de ‘Longlegs – Vínculo Mortal’

today19 de julho de 2024 remove_red_eye54

Com estreia marcada para 29 de agosto, o longa é dirigido por Oz Perkins e estrelado por Nicolas Cage e Maika Monroe

A Diamond Films acaba de divulgar novo teaser de um dos filmes de terror mais aguardado do ano: LONGLEGS – VÍNCULO MORTAL (Longlegs). Estrelado por Nicolas Cage e Maika Monroe, o título conta com direção de Oz Perkins e estreia nos cinemas de todo o Brasil em 29 de agosto.

A trama de LONGLEGS – VÍNCULO MORTAL, se passa quando a agente do FBI Lee Harker, interpretada por Monroe, é designada a investigar um serial killer, o qual dá o nome do filme: Longlegs (Cage). A policial possui uma estranha aptidão para desvendar charadas e pistas deixadas pelo assassino que antes não eram decifradas. Porém, na medida em que a investigação avança, ela descobre uma ligação ainda mais assustadora com este homem.

Uma das maiores surpresas do filme é o visual de Nicolas Cage. O ator vencedor do Oscar® é um dos artistas mais famosos do mundo e fica irreconhecível em LONGLEGS – VÍNCULO MORTAL. O diretor Oz Perkins sabia exatamente como queria o resultado final dessa transformação. “A obsessão dele (Longlegs) é ficar bonito para o Diabo. Ele está apaixonado pelo Diabo e faz tudo para o impressionar, por isso que ele passou por todas cirurgias plásticas, para ficar o mais bonito possível para o Demônio. Tudo o que ele faz tem essa força maligna que ele tenta impressionar”, diz Harlow MacFarlane, responsável pela maquiagem e por essa transformação física de Cage no filme.

LONGLEGS – VÍNCULO MORTAL é um dos filmes de terror mais bem avaliados do ano internacionalmente. A produção do longa foi feita pelo próprio Nicolas Cage, além de Dave Caplan (Babilônia), Dan Kagan (Contra o Mundo) e Brian Kavanaugh-Jones (Sobrenatural). Além disso, Andres Arochi (A Negociadora) assina a direção de fotografia, Graham Fortin e Greg Ng assumem a montagem e Danny Vermette, os desenhos de produção.

LONGLEGS – VÍNCULO MORTAL conta com estreia nacional nos cinemas em 29 de agosto, com distribuição da Diamond Films.

Sinopse

No terror LONGLEGS – VÍNCULO MORTAL, a agente do FBI Lee Harker (Maika Monroe) é designada para um caso envolvendo um serial killer impiedoso que se autointitula Longlegs (Nicolas Cage). O assassino costuma deixar pistas com símbolos nas cenas do crime que apenas a agente é capaz de decifrar. A investigação toma rumos inesperados, enquanto Harker descobre uma conexão macabra com o assassino.