Diarista confirma que deixou cachorro doente abandonado na calçada de igreja

today28 de fevereiro de 2024 remove_red_eye111

Nesta quarta-feira, dia 28, a CPI dos Maus-Tratos contra os animais ouviu envolvidos no caso do cachorro Sheik, que foi deixado amarrado ao portão de uma igreja desativada, no bairro Porto Novo, em Cariacica.

A tutora do animal disse que o cachorro está na casa há 14 anos. Ela trabalha como diarista e o cão costumava fugir e andar pela vizinhança. Ela alegou que vizinhos reclamavam que o Sheik espalhava carrapato e acredita que podem ter feito maldade com ele.

“Não fomos nós que machucamos o Skeik, eu estava curando das feridas dele. Forrei um paninho na calçada, botei água e comida, peguei uma corda grande e prendi ele para que não fosse para a porta dos outros sujar. Não deixei na minha casa porque o quintal é de barro e ele estava com ferida, podia piorar”, alega a diarista.

A equipe da CPI encontrou o cachorro sem água e comida, completamente debilitado, com feridas expostas e muito doente. A prefeitura levou o cão para o Hospital Veterinário e multou a tutora em R$ 3 mil.

A deputada Janete de Sá, que preside a CPI, disse que foi configurado crime de maus-tratos e tudo que foi apurado vai ser encaminhado para a Polícia Civil para que um inquérito seja instaurado:

“Ficou claro que houve crime de maus-tratos. Quando o animal estava jovem, era bem tratado mas depois que envelheceu, a família desprezou o bichinho, colocou ele na porta da igreja para morrer. Agora o animal está melhor e poderá ser entregue a uma família ou ficar no hospital para que tenha qualidade de vida no final de sua existência”, afirma a deputada Janete de Sá.