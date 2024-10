Diego Libardi reúne apoiadores em caminhada para marcar o fim da campanha eleitoral

today1 de outubro de 2024 remove_red_eye84

Caminhada Vida Nova será neste sábado (5), saindo do Guandu pelas ruas do Centro de Cachoeiro

No último dia de campanha, o candidato a prefeito de Cachoeiro, Diego Libardi (Republicanos) deve dar mais uma demonstração de apoio popular na Caminhada Vida Nova, que organiza junto de sua vice Rafaela Donadeli (União Brasil). A caminhada será neste sábado (5), com concentração próximo ao supermercado Casagrande a partir das 8h da manhã.

Após a grande adesão da sua carreata realizada no último dia 28 de setembro, a maior entre todos os candidatos até aqui, com cerca de 300 veículos, o advogado e professor fará mais este ato simbólico. A intenção é representar todo o trabalho feito nos últimos meses, em que cumpriu intensa agenda visitando diversos bairros e todos os distritos de Cachoeiro, ou seja, deu muitos passos para chegar a uma esperada vitória no pleito majoritário na cidade.

“Tem sido uma jornada árdua, mas também de muito aprendizado e muitas demonstrações de carinho dos cachoeirenses. Nesta campanha tivemos que lutar contra mentiras, contra poderes políticos e econômicos muito grandes, mas seguimos com confiança e fazendo o nosso trabalho de forma limpa e honesta para transmitir a mensagem de Vida Nova para a nossa cidade. Agora, seguimos com o coração grato e cheio de fé para alcançar o resultado nas urnas e transformar Cachoeiro em uma cidade mais desenvolvida e mais humana”, afirmou o candidato.

“Será um ato lindo, para mostrar a força da união, a força do amor e daqueles que acreditam na política não como um projeto de poder, mas como um projeto para transformar vidas e trazer dignidade para quem mais precisa. Estou muito feliz por tudo que vivemos nesta campanha e tenho certeza que os cachoeirenses entenderam que o nosso time é o mais preparado para este momento de renovação e de Vida Nova que Cachoeiro está precisando tanto”, comentou Donadeli.

Serviço

Caminhada Vida Nova

Dia: 05/10/2024

Horário: concentração às 8h da manhã

Local: atrás do Casagrande (Av. Beira Rio)

Percurso: Centro de Cachoeiro (Rua Bernardo Horta, com o retorno em frente ao Banco do Brasil e encerramento no Comitê 10)