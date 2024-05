Atleta de Jiu-Jítsu do Espírito Santo conquista título nos EUA e mira o mundial

Natural de Coqueiral, em Aracruz (ES), o jovem faixa marrom de 25 anos, José Matheus Marchi Peixoto, brilhou no cenário internacional ao conquistar duas medalhas de ouro no Baton Rouge Internacional Open

No último final de semana, dia 18, o jovem capixaba José Matheus Marchi Peixoto, de 25 anos, natural de Coqueiral, em Aracruz (ES), conquistou duas medalhas de ouro no campeonato de jiu-jítsu Baton Rouge Internacional Open, realizado na Louisiana, EUA. O evento, organizado pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), somou pontos importantes para o atleta no ranking mundial.

Representando a equipe Checkmat, o faixa marrom José Matheus se consagrou campeão nas categorias meio pesado e absoluto. Agora, o atleta se prepara para disputar o mundial da IBJJF, que ocorrerá na Califórnia entre os dias 29 de maio e 2 de junho.

O atleta esta terminando sua preparação para o campeonato na academia Checkmat Daphne, localizada na cidade de Daphne, no Alabama. “Vim para os Estados Unidos para lutar algumas competições, mas com foco principal no mundial, que acontece já na próxima semana. Estou feliz com minha performance e confiante em buscar mais esse importante título para minha carreira”, comentou José Matheus.

Conheça a trajetória de José Matheus

O atleta iniciou no jiu-jítsu com apenas 11 anos, e hoje acumula uma série de importantes títulos. Ele é bicampeão Sul Brasileiro pela CBJJ, pentacampeão do Curitiba Internacional Open pela IBJJF, e campeão do São Leopoldo Open pela IBJJF. Além disso, José Matheus conquistou duas vezes o título do Floripa Internacional Open pela IBJJF, foi campeão do Camboriú Open pela IBJJF e venceu o Campeonato Sul Americano da AJP.