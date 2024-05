Fabrício Petri lança pré-candidato à sucessão em Anchieta nesta quarta, 22

today20 de maio de 2024 remove_red_eye115

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri (PSB), vai lançar o seu pré-candidato à sucessão no comando da prefeitura nesta quarta-feira (22), às 18 horas, em um concorrido evento no Clube Vila Rica, na Vila Samarco.

Léo Português (PSB) é o escolhido para concorrer pelo grupo político de Petri, que ressalta as realizações de seu governo e a união de seus aliados como trunfos para seu pré-candidato vencer a eleição e manter o projeto de governo que lhe rendeu dois mandatos.

“Tiramos Anchieta do atraso, do altíssimo desemprego, do abandono de sua estrutura de serviços públicos. Hoje o município é tido como exemplo para os demais e a nossa gestão recebe prêmios todo ano, em diversas áreas. A missão do Léo é não deixar a peteca cair e levar Anchieta ainda mais adiante em sua modernização”, disse Petri.

“Competência técnica, jogo de cintura político, honestidade, energia pra trabalhar o Léo tem. E o principal também: a confiança de todos do nosso grupo”, ressaltou.

Leonardo Abrantes, o Léo Português, é empresário e morador de Iriri. A família ficou conhecida por conta do famoso “pastel do Português”, que era feito por seu pai – de quem herdou o apelido. Foi vereador e secretário de diversas pastas no governo de Fabrício Petri e também com o pai do atual prefeito, Edival Petri, que governou Anchieta entre 2005 e 2012.

Durante o evento Léo Português vai apresentar também sua chapa de vereadores. “São excelentes nomes que vão caminhar comigo durante a campanha e levar o nosso nome mais longe, para ser uma vitória consagradora do sucesso de nosso modelo de gestão. Trabalhamos duro nesses oito anos e transformamos para melhor a vida de nossa população”, disse o pré-candidato a prefeito de Anchieta.