DJ capixaba é produtor de hit que uniu a torcida alvinegra rumo à glória continental

today6 de dezembro de 2024 remove_red_eye24

Para entrar no ritmo de campeão do Brasileirão, os torcedores já entoaram e relembraram músicas que marcaram gerações. Mas um novo hit promete ficar na memória — e, quem sabe, entrar para a história no próximo domingo. “Tempo de Alegria”, a música que virou o grito oficial da torcida botafoguense, é produção do DJ capixaba Barol Beats.

Com a melodia adaptada do clássico infantil “Uni, Duni, Tê”, do Trem da Alegria, e uma batida moderna de funk 150 bpm, a nova versão é o símbolo perfeito da fase mágica que o clube vive e foi elaborada por um torcedor apaixonado. A criação desse fenômeno começou com Gustavo Marinho, do canal “Fogão do Meu Coração – Loucos pelo Botafogo 22”, que compartilhou a ideia com o DJ Barol. “A versão anterior já era boa, mas a batida do funk conquistou a torcida de uma forma indescritível. É algo que transcendeu o futebol”, comenta o produtor musical.

A relação do DJ com o Botafogo vem de berço. “Meu pai sempre fala sobre como se apaixonou pelo clube vendo Mané Garrincha em campo. Essa paixão passou para mim, e hoje tenho a chance de devolver ao clube algo tão significativo.” Para ele, o ápice foi quando o Botafogo conquistou a tão sonhada Taça Libertadores da América, a canção foi entoada pelas ruas de Buenos Aires em um coro emocionante de torcedores alvinegros.

O sucesso da música não parou por aí. Além de viralizar nas redes sociais, o hit abriu portas para experiências inesquecíveis. O DJ foi convidado para participar do Botafogo TV, tocou no lançamento do uniforme IV “Meu Sangue Ferve por Você” e assumiu a cabine de som no evento oficial da final da Libertadores no Estádio Nilton Santos, o Niltão Fan Fest.

“Ver a minha música unir tantas pessoas em um momento histórico é algo que jamais esquecerei”, conclui o DJ. “Tempo de Alegria” não é apenas um hino para os botafoguenses; é o som de uma paixão nacional que transcende gerações e coloca o futebol no centro das emoções brasileiras.

Com o Brasileirão chegando à reta final, “Tempo de Alegria” já se firmou como o hit de 2024. Agora, resta saber: será que ele também embalará mais um título alvinegro? Só o próximo domingo dirá, mas uma coisa é certa: o Botafogo e sua torcida já estão no ritmo da vitória.

Barol Beats

Nascido no bairro de Jesus de Nazareth, em Vitória (ES), Barol Beats é DJ, produtor musical e um dos fundadores do grupo cultural Herança Negra, com 23 anos de história. Ele ganhou destaque nacional com seus remixes criativos, que misturam ritmos brasileiros como o pagodão baiano com grandes sucessos da música pop.

Barol alcançou reconhecimento ao viralizar no Instagram com versões de hits como “Bonekinha”, de Gloria Groove, e “Gueto”, de Iza, ambas compartilhadas pelas artistas em suas redes sociais. O produtor também é conhecido por colaborar em projetos que unem arte e história, como a websérie sobre o legado do Herança Negra.