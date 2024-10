Dois cães são recolhidos, após denúncia de maus-tratos, em Cariacica

A deputada Janete de Sá, presidente da Comissão de Bem-Estar e Proteção dos Animais, solicitou apuração do caso

Dois cães foram recolhidos, após denúncia de maus-tratos, no bairro Santa Fé, em Cariacica, na tarde dessa segunda-feira (21). O tutor dos animais afirmou que, com um pedaço de chicote, estava educando os animais porque eles tinham fugido de uma área de dentro de sua casa para outro ambiente da residência.

A presidente da Comissão de Bem-Estar e Proteção dos Animais, deputada Janete de Sá, vai encaminhar todo o procedimento para a delegacia do meio ambiente para que ele responda pelo crime de maus-tratos.

A Polícia Militar, acompanhada de funcionários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Secretária de Bem-estar do Animal do município, estiveram na casa do tutor dos animais, após receberem imagens dos maus-tratos enviadas à Comissão de Bem-Estar e Proteção dos Animais. Ao chegarem ao local, encontraram os cães em local insalubre, sem proteção para intempéries.

O tutor não foi conduzido para o DPJ de Cariacica, mas terá que pagar multa de R$ 6 mil. Já os animais foram recolhidos pela prefeitura para preservar o bem-estar dos cães.