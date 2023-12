Domingo (17) agitado com shows de novos talentos e bandas consagradas em Vila Velha

15 de dezembro de 2023

O Movimento Prainha Vive, apoiado pela prefeitura de Vila Velha, traz uma programação especial para este domingo (17), a partir das 11h, na praça Otávio de Araújo (praça da Banca), na Prainha. O evento promete agitar o público com uma série de apresentações musicais que vão desde novos talentos até bandas já consagradas.

Os grupos Aless Blues e Old Village representam o quadro dos novos talentos abrindo a sequência de shows. A Old Village, conhecida pela sua paixão pelo rock’n’roll dos anos 70 a 90, já se apresentou em diversos eventos culturais e festivais, marcando presença no cenário musical de Vila Velha. Em seguida, DJ Nanzin assume o palco com um set envolvente, preparando o ambiente para o Clube Big Beatles. Esta será a primeira vez que o aclamado grupo se apresenta no Prainha Vive.

Cadu Caruzo, após uma recepção calorosa na edição de outubro, retorna com as canções históricas de Cazuza. A sequência de shows continua com a banda Sambasoul, que traz ao palco uma mistura de ritmos da música popular brasileira. O grupo, que se destaca no estilo samba pop, já dividiu palco com grandes nomes da música e tem em seu repertório canções autorais e releituras de clássicos.

Além das apresentações musicais, o evento conta com uma praça de alimentação diversificada, oferecendo opções de gastronomia, bebidas, drinks e doces. Os comerciantes locais também estarão abertos, proporcionando aos visitantes uma experiência completa de lazer e cultura.

Debate

Às 9h30, dentro da programação do Movimento Prainha Vive, será realizada a mesa redonda com o tema A Viagem da Canção Sem Fronteiras: Diáspora Africana e Música Contemporânea, um bate papo sobre a influência da cultura negra para a música atual.

Os participantes do debate incluem Beto Kastanha, capoeirista e percussionista com 25 anos de carreira e experiência internacional em festivais renomados na Europa; Mônica Dantas dos Santos, engenheira civil e produtora cultural; e Luiz Eduardo Neves, pesquisador e produtor cultual. A mediação ficará a cargo de Manoel Gomes, produtor cultural, que também contribuirá com suas perspectivas.

O coordenador da mesa, Rafael Harduim, ressaltou a importância da mesa redonda como um espaço de reflexão e diálogo essencial. Ele destacou que, em um mundo cada vez mais conectado, compreender a influência da diáspora africana na música contemporânea é crucial para valorizar a diversidade cultural e promover a inclusão.

O conteúdo do debate será transformado em podcast, que será distribuído nos principais agregadores desta mídia. E, após a mesa, será realizada uma oficina de percussão gratuita com Beto Kastanha, a partir das 10h30.

Confira a programação

9h30 – Mesa redonda – A Viagem da Canção Sem Fronteiras: Diáspora Africana e Música Contemporânea

10h30 – Oficina de percussão, com Beto Kastanha

11h – Aless Blues

12h30 – Old Village

13h30 – DJ Nanzin

15h – Clube Big Beatles

17h30 – Cadu Caruzo

20h – Sambasoul

Serviço

Movimento Prainha Vive

Domingo (17), 9h30

Praça Otávio de Araújo (praça da Banca), na Prainha

Gratuito