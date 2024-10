Dorlei Fontão mantém candidatura à prefeitura de Presidente Kennedy

O atual prefeito de Presidente Kennedy, Dorlei Fontão (PSB), continua firme na disputa pela reeleição, apesar da decisão recente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) que manteve sua inelegibilidade. A defesa de Dorlei vai protocolar um recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a campanha seguirá ativa até que uma decisão final seja alcançada em Brasília.

Dorlei, que assumiu a prefeitura em 2019 como prefeito, argumenta que sua atuação no cargo foi temporária e não deve ser considerada como o exercício pleno de um mandato. A defesa acredita que essa interpretação pode reverter a atual decisão, já que existem precedentes no TSE que têm favorecido candidatos em situações semelhantes.

A movimentação política em torno de Dorlei demonstra um forte apoio popular, evidenciando sua vontade de continuar contribuindo para o desenvolvimento da cidade. Com uma base sólida e uma campanha focada em suas propostas para o futuro de Presidente Kennedy, ele se mantém otimista e determinado.

Assim, Dorlei Fontão permanece na disputa, esperando pela justiça que, acreditam seus apoiadores, reconhecerá seu direito de concorrer e continuar seu trabalho em benefício da comunidade. A expectativa é de que a situação se resolva em breve.

fonte Notícias do ES