Dorlei Fontão realiza comício histórico em Presidente Kennedy

today4 de outubro de 2024 remove_red_eye50

Carinhosamente chamado de papai, Dorlei foi aclamado como como o prefeito que mais transformou Presidente Kennedy

Na quinta-feira (03) Dorlei Fontão (PSB), 40, da coligação “Kennedy Não Pode Parar!”, realizou um comício que ficará marcado como um dos maiores eventos políticos da história do município.

Centenas de pessoas compareceram no evento, que aconteceu no Centro da cidade, como forma de demonstrar apoio a Dorlei, que foi ovacionado pelo público em reconhecimento às inúmeras obras e melhorias realizadas em seu mandato, sendo aclamado como o prefeito que mais fez pelo desenvolvimento do município desde sua emancipação política.

A presença massiva de moradores, especialmente jovens, reforçou a força política de Dorlei, que não apenas conquistou o coração dos mais experientes, mas também o respeito e a esperança das novas gerações. Aliás, desde o início da campanha, a participação da juventude tem sido um dos pilares da candidatura, com grupos de jovens voluntários organizando ações e promovendo eventos para engajar ainda mais eleitores.

Dorlei Fontão, em seu discurso, agradeceu o carinho da população e reafirmou seu compromisso de seguir trabalhando pelo crescimento de Presidente Kennedy. “Fizemos muito, mas ainda temos muito por fazer e vamos fazer. Juntos, vamos continuar transformando nossa cidade. Kennedy não pode parar e nem retroceder!”, declarou o candidato, sob aplausos do público.

Com um histórico de grandes realizações, Dorlei Fontão, que lidera as pesquisas eleitorais, se posiciona como o nome de confiança para conduzir Presidente Kennedy a novos patamares de desenvolvimento. O comício foi mais uma prova de que sua candidatura segue forte e consolidada, movida pela energia da população e pela vontade de continuar avançando.

A campanha de Dorlei Fontão entra na reta final com ainda mais força, impulsionada pelo apoio popular e dos quarenta e nove vereadores, com a certeza de que “Kennedy Não Pode Parar”.