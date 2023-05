DP de Piúma prende suspeito de comprar material de construção com cartão clonado

Nesta quarta-feira (24), policiais civis de Piúma realizaram a prisão de um homem de 60 anos, no Centro da cidade de Iconha, suspeito de participar de um esquema de compras de materiais de construção para revenda, com uso de cartão clonado. No depósito utilizado pelo suspeito, a polícia apreendeu 160 sacos de cimento e outros materiais de construção, que totalizam mais de R$ 100 mil.

Por meio de denúncia anônima, os policiais receberam informações de que alguém estaria realizando compras de materiais de construção em grandes quantidades, utilizando cartão de crédito clonado.

Após os levantamentos, as equipes realizaram campana e acompanharam a movimentação de um caminhão carregado de cimento, que saiu de Piúma e se deslocou até um depósito no Centro da cidade de Iconha. No local, a polícia prendeu em flagrante um dos participantes do esquema criminoso, no momento em que ele descarregava o caminhão com 160 sacos de cimento.

No mesmo depósito, foram ainda apreendidas tintas, madeiras, cerâmicas, argamassa, além de outros materiais de construção, totalizando mais de R$ 100 mil. Segundo o titular da Delegacia de Polícia de Piúma, delegado David de Santana Gomes, as investigações continuam e oportunamente outras prisões relacionadas ao deslinde do mesmo esquema ocorrerão.

por Adriana Nascimento Amaral Policial Civil – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi)