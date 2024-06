DPCA prende na Serra investigado por crimes sexuais em Cariacica

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e com apoio da Superintendência de Polícia Especializada (SPE) e da Subsecretaria de Inteligência (SEI) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), cumpriu nesta segunda-feira (24), um mandado de prisão preventiva em desfavor de um indivíduo de 32 anos, investigado pela prática de crimes sexuais.

A prisão ocorreu no bairro de Fátima, no município da Serra. O indivíduo é investigado pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, importunação sexual, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente e favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente. As vítimas são quatro adolescentes com idades entre 13 e 14 anos.

“O investigado pagava lanches e dava quantias em dinheiro para cometer os abusos contra os adolescentes, que são estudantes de uma escola de Cariacica. Ressalta-se que provavelmente há outros estudantes do mesmo local que também foram vítimas”, relatou a titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), delegada Thais Cruz.

Após os procedimentos de praxe, o indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

por Matheus Foletto