Dr. Antônio Rocha foi eleito prefeito inovador no fórum Cidades Digitais e Inteligentes

today27 de julho de 2023 remove_red_eye120

A Segurança Pública de Itapemirim foi destaque no Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, realizado nesta quinta-feira (27), em Vitória. O Chefe do Executivo Municipal foi eleito “Prefeito Inovador” com o trabalho realizado pela central de videomonitorameto.

São 151 câmeras conectadas e monitoradas pela central 24 horas por dia, o que tem alcançado muito êxito na recuperação de veículos e elucidação de diversos crimes. O sistema é integrado e auxilia o trabalho da Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Federal. “De acordo com o levantamento da nossa Secretaria de Defesa Social, o videomonitoramento auxilia na recuperação de 80% de veículos com restrição de furto/roubo ou envolvidos em crimes. É uma ferramenta indispensável para a segurança pública” afirmou o prefeito.

Dos 78 municípios capixabas foram eleitos projetos de 12 municípios, entre eles Itapemirim, enchendo toda equipe de orgulho e motivação para buscar cada dia mais inovações. Para o prefeito, o fórum foi uma oportunidade de conhecer e dialogar sobre as inovações que podem transformar o município.

Dr. Antônio afirmou que neste momento desafiador é importante buscar, através das novas tecnologias, o fomento ao desenvolvimento socioeconômico para Itapemirim. “É necessário usar a tecnologia de forma estratégica, visando desenvolvimento e melhoria na vida das pessoas. Essa troca de conhecimentos vai nos ajudar a planejar e implantar ações que gerem economia, aumento de arrecadação e maior eficiência no serviço público prestado, promovendo ainda o empreendedorismo e crescimento econômico da nossa cidade”, concluiu.

Dr. Antônio com a equipe da defesa social. Equipe de desenvolvimento.

Participaram da premiação a primeira-dama, Alcione Cardoso; o vice-prefeito, Fábio dos Santos; os vereadores Renildo Peçanha e Estevão Machado; o Secretário de Defesa Social, Lázaro Contreiro, acompanhado do Comandante da Guarda Municipal, Armando, os guardas Municipais Fábio Pedrada e Rangel, e a servidora Maximina, que trabalha no videomonitoramento; o Secretário de Desenvolvimento, Wagner Mendonça, e o assessor Henner Fontes.