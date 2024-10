Duplicação BR-101: desvio é implementado entre Guarapari e Anchieta

A Eco101, concessionária que opera a BR-101/ES/BA, informa que, a partir desta sexta-feira (18), terá início uma nova etapa nas obras de duplicação no trecho entre Guarapari e Anchieta. Nessa fase, o tráfego será desviado em ambos os sentidos entre os quilômetros 347,5 e 348,4 para viabilizar o reforço e o alargamento da ponte sobre o Rio Grande, além da instalação de dispositivos de drenagem profunda e outras intervenções necessárias na pista atual.



De acordo com o coordenador de obras da Eco101, Luis Ricardo Guimarães, o fluxo tanto para quem segue no sentido Rio de Janeiro quanto para quem trafega no sentido Vitória será desviado para a nova pista construída, que vai operar temporariamente em pista simples.

“O local conta com sinalização horizontal e vertical, além de outros dispositivos, para colaborar com a segurança de motoristas e trabalhadores”, informa. Ao término, o tráfego será restabelecido na pista existente para a conclusão das etapas finais de pavimentação e sinalização da nova pista duplicada.



Essa obra faz parte dos 22 quilômetros previstos para a duplicação entre Guarapari e Anchieta, sendo 15 já liberados ao tráfego, incluindo pontes e viadutos.