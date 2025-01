Durval Lelys é atração confirmada no Carnaval de Piúma 2025

De 28 de fevereiro a 9 de março, Piúma se transforma no destino preferido dos foliões do Brasil. Com uma programação recheada de atrações, a cidade promete um Carnaval indelével no Espírito Santo.

A grande atração deste ano é Durval Lelys, o rei do axé, que agita a orla de Piúma no dia 8 de março. O show promete trazer os maiores sucessos do cantor, garantindo muita energia, alegria e diversão.

O prefeito Paulo Cola já deu o tom do evento: “queremos fazer deste Carnaval um marco para Piúma! No dia 8 de março, a nossa orla vai vibrar com o som contagiante de Durval Lelys. Estamos preparando uma festa segura, cultural e cheia de animação para todos. Piúma está de braços abertos para receber você!”

Fique atento: em breve, a programação completa será divulgada pela Prefeitura.