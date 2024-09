Eco101 resgata cachorro-do-mato na BR-101 em Sooretama

A Eco101, concessionária responsável pela BR-101/ES/BA, realizou o resgate, nesta quinta-feira (26), de um cachorro-do-mato no km 119, em Sooretama. O animal foi encaminhado para o Centro de Reintrodução de Animais Silvestres (CEREIAS), onde passará por cuidados especializados antes de ser reintegrado à natureza.

A concessionária conta com uma equipe treinada e especializada, pronta para atuar em situações que envolvem animais silvestres ao longo do trecho sob concessão. Estas ações fazem parte do Programa de Proteção à Fauna, que busca minimizar o impacto da rodovia no ecossistema local, promovendo o resgate, cuidados e reintrodução de animais.

“O compromisso da empresa vai além da operação rodoviária. Esses resgates demonstram o nosso alinhamento com as diretrizes ESG, em que buscamos promover a convivência sustentável entre a rodovia e o meio ambiente”, destacou o coordenador de Sustentabilidade da Eco101, Thiago Cardoso.

Ao avistar um animal na rodovia, usuários devem acionar o 0800 7701 101 por meio do telefone ou WhatsApp. O atendimento é feito durante 24 horas.